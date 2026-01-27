Lightworks — профессиональная программа для видеомонтажа, цветокоррекции и создания визуальных эффектов. Она распространяется по модели freemium с тремя тарифами, работает на операционных системах Windows 10 и выше (64-битная версия) и имеет русский интерфейс.

Доступность функций зависит от выбранного тарифа, но для базовых задач вполне достаточно и бесплатной версии. Она включает в себя базовый монтаж, экспорт в 720p, набор основных эффектов и переходов, а также возможность работы с проектами до 4K. Платные версии предлагают расширенный набор инструментов, более продвинутые эффекты и улучшенную работу с цветом. Самая дорогая версия может похвастаться полным доступом ко всем профессиональным функциям, включая экспорт в разрешениях до 8K, нативными аудиоэффектами высшего качества, интеграцией с внешними рабочими станциями и тонким контролем над метаданными.

Функции и возможности программы Lightworks

Интерфейс Lightworks сконцентрирован вокруг центрального элемента — временной шкалы, с помощью которой можно выполнять различные операции. На остальной части окна присутствуют кликабельные элементы для управления видеомонтажом. Вот основные функции и возможности программы Lightworks:

Система нелинейного монтажа. Основу работы составляет таймлайн, способный работать с видео любого разрешения, частоты кадров и формата без необходимости предварительной конвертации. Для комфортного монтажа различных материалов используется технология прокси-файлов: программа автоматически создает облегченные копии видео для плавного воспроизведения, в то время как финальный рендеринг происходит в исходном качестве.

Комплексная обработка звука. Программа содержит полноценный набор аудиоинструментов, который может предложить больше, чем обычное обрезание звуковой дорожки. Встроенные эффекты и возможность многослойного микширования делают возможной профессиональную обработку звукового сопровождения, голоса и фоновой музыки.

Библиотека визуальных эффектов и графики. Для обработки видео можно воспользоваться обширной библиотекой, которая включает в себя более 700 настраиваемых титров и графических элементов, а также сотни переходов между сценами. Интеграция с пакетом NewBlue TotalFX расширяет возможности тысячами пресетов для титрования, стабилизации, цветокоррекции и создания полноценных визуальных композиций.

Профессиональные инструменты работы с цветом. Lightworks предлагает продвинутый набор для цветокоррекции и цветового тонирования. Пользователи могут выполнять базовую коррекцию баланса, применять готовые или создавать собственные 3D LUT-таблицы для придания видео конкретного стиля, а также использовать HDR-рабочие процессы и селективную коррекцию для изолированного воздействия на отдельные цвета или области кадра.

Как обработать видео с помощью Lightworks?

Установка программы не вызовет проблем даже у неопытных пользователей. После выбора языка и открытия программы можно начинать видеомонтаж. Вот как выполнить базовую обработку видео с помощью Lightworks: