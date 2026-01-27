SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Lightworks

Lightworks

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

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Актуальная версия 2025.2
Скачать 97 MB
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История изменений

Версия 2025.2

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