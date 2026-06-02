Kdenlive — программа для редактирования и нелинейного монтажа видео. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, распространяющееся бесплатно. Видеоредактор поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), может работать в автономном режиме (в доступном на данной странице архиве присутствуют обе — инсталлируемая и самораспаковывающаяся портативная — версии). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык (полностью отсутствует в настройках и местами в интерфейсе).

Программа и видеоредактор Kdenlive

Видеоредактор Kdenlive отличается обширным набором видеоэффектов, фильтров и композиций, каждый из которых имеет собственные настройки. Всего в несколько кликов пользователь может:

Изменить цветовые характеристики видео, увеличив/уменьшив интенсивность того или цвета, изменяя яркость/контрастность/насыщенность (как ко всему видеоизображению, так и только к определенным цветам), корректируя тени/полутона/свет и многое другое.

Тонко подкорректировать цвет и видеоизображение, используя инструменты вроде «Кривые Безье», «Инвертирование цветов», «Оттенок» и др.

Применить один или несколько визуальных эффектов типа «Виньетирование», «Постепенное появление/затухание видеоизображения», «Зернистость» и ряд других.

Стилизовать видео, применяя к нему эффекты «Пикселизации», «Свечения краев», «Сигмоидального перехода», «Угольного карандаша» и др.

Трансформировать видеокартинку, используя инструменты «Вращение», «Зеркальное отображение», «Кадрирование», «Искажение», «Коррекция дисторсии» и пр.

Наложить между отдельными частями видео переходы (в Kdenlive они именуются «Композициями»), каковых в программе довольно большое количество.

Редактор Kdenlive также обеспечивает пользователя различными инструментами работы со звуком:

Аудиомикшер позволяет изменять уровни громкости каждого из аудиоканалов индивидуально в пределах от -50 dB до +24 dB.

Встроенный модуль звукозаписи позволяет не просто осуществлять запись с микрофона или иных источников, но и даже накладывать звук поверх аудиодорожки редактируемого видео.

Наличие различных инструментов коррекции звука: нормализация, усиление, затухание, смена аудиоканалов, вставка тишины и другие.

Возможность наложения на звук множества (несколько десятков) настраиваемых аудиофильтров и эффектов.

Инструменты визуализации аудиочастот для исследования звука: просмотр гистограмм, изучения формы звуковых волн, цифровой вектороскоп и другие.

В Kdenlive также можно работать с субтитрами, для чего здесь предусмотрен отдельный модуль для их создания, редактирования, импорта и экспорта.

Особенности использования Kdenlive

Среди ключевых особенностей видеоредактора Kdenlive:

Многодорожечный монтажный стол обеспечивает удобством при работе с несколькими видеороликами одновременно. Один и тот же видеофайл можно легко разделить на части, которые, в свою очередь, можно расположить на разных дорожках и редактировать индивидуально.

Аудиосоставляющая добавленного видеофайла автоматически располагаются на отдельной дорожке монтажного стола. В несколько кликов пользователь может отделить звук от видео, что позволит работать с аудио отдельно.

Использование программой мощностей видеокарты и программного графического ускорителя (DirectX и OpenGL) увеличивают производительность ресурсоемких операций по обработке видео, обеспечивают мгновенное применение видеэффектов и/или изменение тех или иных визуальных параметров (например, цветокоррекция) видео, а также способствуют быстрой перемотке видео.

При применении к видео эффектов и фильтров, а также при изменении ряда визуальных параметров результат отображается в отдельной области экрана (в отдельном видеопроигрывателе). Т.е. пользователь может видеть вносимые им изменения в режиме реального времени, параллельно сравнивая результат с оригинальным видео. При этом контроль (перемотка, управление звуком и т.д.) каждым из видеоплееров осуществляется в индивидуальном порядке.

Многие видеоэффекты, фильтры и композиции (переходы) представляют собой точно такие же объекты, как и добавляемые пользователем в проект медиафайлы. Они также располагаются на дорожке монтажного стола, и с ними можно работать отдельно — обрезать, изменять длительность воспроизведения, перемещать по таймлайну, определяя тем самым точки начала и конца наложения на видео.

Видеоредактор осуществляет журналирование действий пользователя, начиная от создания проекта. Их можно просмотреть в любое время в соответствующем окне программы. При необходимости пользователь может разом отменить несколько действий, кликнув пару раз по одному из перечисленных в окне «Журнал действий» элементов.

Возможность экспорта видео в различных форматах с предварительной тонкой настройкой основных параметров качества. Пользователи также имеют возможность скачивания прямо внутри программы новых профайлов, определяющих формат и параметры экспортируемого видео.

Гибкий пользовательский интерфейс позволяет отображать и скрывать различные панели с инструментами. Настроенная компоновка рабочего стола может быть сохранена в файл и затем загружена в любой момент. Практически все функции, вплоть до вызова из библиотеки и расположения видеоэффектов на монтажном столе, можно привязать к горячим клавишам.

Все перечисленное в обзоре — далеко не полный список функциональных возможностей и особенностей редактора Kdenlive.