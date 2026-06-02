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Kdenlive

Kdenlive

Программа для нелинейного редактирования видео

3,6 (11)
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Актуальная версия 26.08.2
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История изменений

Версия 26.08.2

  • Улучшена работа с проектами.
  • В фильтре Dynamic Text добавлена возможность начинать счёт кадров с 1, что полезно для анимации.
  • Исправлены несколько проблем с proxy clips, титрами и уровнями звука.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.08.1
    • Исправлено выходящее за границы клипа выделение зоны эффекта.
    • Исправлен сбой при изменении настроек Timeline Preview во время создания нового проекта.
    • Исправлен сбой при сохранении или выходе после удаления последовательности.
    • Исправлен возможный сбой при остановке неудавшейся записи звука.
    • При создании миниатюр больше не выполняется лишняя обработка звука.
    • Исправлен сбой при Ripple Edit, если монитор проекта скрыт.
    • Устранены зависание после закрытия заставки и ложное сообщение о сбое.
    • Исправлена читаемость вкладок в Windows при смене темы оформления.

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Оценки программы

3,6

11 оценок Оценок пока нет

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