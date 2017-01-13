SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги IObit Screen Recorder

В данном списке представлены программы для замены IObit Screen Recorder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на IObit Screen Recorder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
ShareX
ShareX

Версия 21.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
Aiseesoft Screen Recorder
Aiseesoft Screen Recorder

Версия 2.8.16

Программа для записи видео и аудио, создания скриншотов

Оценок пока нет
iTop Screen Recorder
iTop Screen Recorder

Версия 2.0.0.453

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
UVScreenCamera
UVScreenCamera

Версия 7.2.0.503

Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Screen Recorder Pro
Screen Recorder Pro

Версия 8.0.0

Программа для записи видео с экрана компьютера

Оценок пока нет
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro

Версия 5.16

Программа для редактирования и записи видео с монитора

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Free Screen Video Recorder
Free Screen Video Recorder

Версия 3.0.48.703

Программа для создания скриншотов и видеозаписей с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

Оценок пока нет
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)