HitPaw Video Enhancer — программа для улучшения качества видео, использующая в своей работе технологии искусственного интеллекта. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели (в бесплатной версии отсутствует возможность экспорта обработанных видеоматериалов). Программа HitPaw Video Enhancer предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа HitPaw Video Enhancer?

Программа HitPaw Video Enhancer предназначена для автоматического улучшения качества видео, а именно:

Увеличение разрешения (масштабирование) вплоть до 8К (4320p или 7680×4320 пикселей).

Улучшение четкости (шумоподавление) для устранения визуальных дефектов, как мутность, зернистость, эффект кинопленки и т.д.

Улучшение цветовой насыщенности.

Автоматическое раскрашивание старых черно-белого видео.

Приложение HitPaw Video Enhancer поддерживает наиболее распространенные форматы видео (всего более 30 форматов). Оно также способно работать в пакетном режиме, поочередно обрабатывая несколько видеороликов.

Как пользоваться программой HitPaw Video Enhancer?

Программа HitPaw Video Enhancer отличается простотой использования, т.к. рассчитана на обычных пользователей ПК. Все, что требуется — это импортировать видеоролики в приложение, выбрать требуемую функцию улучшения, задать выходное разрешение и битрейт, выбрать выходной формат видео, после чего останется запустить процесс преобразования. Всего HitPaw Video Enhancer обладает 4 функциями улучшения видео, именуемых в программе как «Модели искусственного интеллекта»:

Общая модель. Используется для увеличения разрешения видео, независимо от содержимого. Предусмотрено два режима работы данной функции: «Высокое качество» и «Очень быстро». Первый режим обеспечивает наиболее эффективный результат, однако требует много времени для обработки видео (зависит от разрешения и продолжительности видео, а также характеристик компьютера). В режиме «Очень быстро» обеспечивается баланс между качеством и временем обработки видео. В обоих режимах можно дополнительно активировать опцию улучшения цвета (это потребует еще больше времени для обработки видео). Анимационная модель. Функция предназначена специально для увеличения разрешения видео, содержащих анимационный контент (мультфильмы, аниме и т.д.). Как и в предыдущем случае, пользователь может дополнительно активировать опцию улучшения цвета. Портретная модель. Используется с целью улучшения качества видео с портретами (лицами крупным планом). Раскрасить. Функция предназначена для придания цветности старым черно-белым видео.

После выбора требуемой функции улучшения видео пользователю останется задать выходное разрешение (можно выбрать один из вариантов в наборе пресетов либо задать разрешение вручную, отдельно указав значение для ширины и высоты в пикселях), битрейт (от 512 кб/сек до 30000 кб/сек) и выходной формат (MP4, MOV, MKV, M4V или AVI).

Отметим, что в программе HitPaw Video Enhancer предусмотрена функция предварительного просмотра результата во встроенном видеопроигрывателе. Она позволяет преобразовать первые 45 секунд видео. Если результат удовлетворительный, можно нажимать кнопку Экспорт для окончательного преобразования всего видео целиком и сохранения его на компьютере.