Free Video Flip and Rotate — программное обеспечение для редактирования видео на операционных системах Windows. Основная функция программы — инструменты для вращения и переворачивания видеозаписей. Приложение поддерживает работу как на 32-битных, так и на 64-битных версиях Windows, обеспечивая широкую совместимость с различными конфигурациями ПК.

Важно. Free Video Flip and Rotate — бесплатная программы с поддержкой русского языка.

Функции программы Free Video Flip and Rotate

Вращение видео. Пользователи могут вращать видео на 90, 180 и 270 градусов. Эта функция полезна в случаях, когда видео было снято в неправильной ориентации.

Переворот видео. Программа позволяет отражать видео по горизонтали и вертикали, что может пригодиться для творческой обработки материалов или исправления определённых ошибок съёмки.

Поддержка различных форматов. Free Video Flip and Rotate поддерживает большинство популярных видеоформатов, что обеспечивает универсальность использования.

Интуитивно понятный интерфейс. Программа обладает простым и понятным интерфейсом, что делает её доступной даже для начинающих пользователей.

Быстрое выполнение задач: Программа оптимизирована для быстрого выполнения операций вращения и переворота, экономя время пользователя.

Free Video Flip and Rotate представляет собой полезный инструмент для тех, кто ищет простое решение для вращения и переворачивания видео. Программа обеспечивает необходимые функции для базового видеоредактирования, при этом оставаясь доступной для пользователей с различным уровнем опыта.