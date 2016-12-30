Free Video Flip and Rotate — программное обеспечение для редактирования видео на операционных системах Windows. Основная функция программы — инструменты для вращения и переворачивания видеозаписей. Приложение поддерживает работу как на 32-битных, так и на 64-битных версиях Windows, обеспечивая широкую совместимость с различными конфигурациями ПК.
Важно. Free Video Flip and Rotate — бесплатная программы с поддержкой русского языка.
Функции программы Free Video Flip and Rotate
- Вращение видео. Пользователи могут вращать видео на 90, 180 и 270 градусов. Эта функция полезна в случаях, когда видео было снято в неправильной ориентации.
- Переворот видео. Программа позволяет отражать видео по горизонтали и вертикали, что может пригодиться для творческой обработки материалов или исправления определённых ошибок съёмки.
- Поддержка различных форматов. Free Video Flip and Rotate поддерживает большинство популярных видеоформатов, что обеспечивает универсальность использования.
- Интуитивно понятный интерфейс. Программа обладает простым и понятным интерфейсом, что делает её доступной даже для начинающих пользователей.
- Быстрое выполнение задач: Программа оптимизирована для быстрого выполнения операций вращения и переворота, экономя время пользователя.
Free Video Flip and Rotate представляет собой полезный инструмент для тех, кто ищет простое решение для вращения и переворачивания видео. Программа обеспечивает необходимые функции для базового видеоредактирования, при этом оставаясь доступной для пользователей с различным уровнем опыта.