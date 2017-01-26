В данном списке представлены программы для замены Fraps. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fraps, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Fraps.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fraps, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Fraps. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fraps, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 29 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 1.0.9262
Месенджер для геймеров и стримеров
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 21.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера и его загрузки на различные веб-сервисы
Версия 5.3.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 3.0
Запись видео и аудио с экрана монитора.
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 5520
Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх
Версия 5.5.1910.08
Программа для записи видео с экрана
Версия 6.2.4.2083
Запись видео с экрана монитора
Версия 7.75
Программа для записи видео с монитора
Версия 12.0.6
Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера
Версия 2.1.3
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 2.0.0.453
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 7.2.0.503
Программа для записи видео и создания скриншотов с экрана компьютера
Версия 8.0.0
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.0.0.106
Программа для записи видео с экрана
Версия 3.10.2
Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет
Версия 5.99
Программа для записи видео с экрана компьютера и игр
Версия 5.30.0.4337
Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования
Версия 366.0.0.0
Запись видео с монитора
Версия 3.0.14
Создание снимков экрана и их редактирование
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 4.3
Создание скриншотов и скринкастов игр
Версия 5.5.3700
Запись видео во время игры
Версия 9.0.3.1627
Записи видео с экрана и редактирование видео
Версия 3.1.0.0
Программа для записи видео с экрана.