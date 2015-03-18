В данном списке представлены программы для замены EDIUS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EDIUS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EDIUS.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EDIUS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены EDIUS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EDIUS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 13 программ
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 26.0.2.17
Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио
Версия 26
Студия для редактирование видео
Версия 15.0
Удобный видеоредактор на русском языке
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 2.7.6
Бесплатный редактор видео
Версия 19.10.20
Программа для редактирования видео
Версия 16.0
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 4.8
Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео
Версия 13.0
Редактор видео, запись DVD и Blu-ray
Версия 2014.1
Профессиональной программа для видеомонтажа
Версия 17.0.0.249
Редактирование видео