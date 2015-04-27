SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DaVinci Resolve

В данном списке представлены программы для замены DaVinci Resolve. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DaVinci Resolve, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Мовавика Видео
Мовавика Видео

Версия 27

Программа для редактирования аудио и видео.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
CapCut
CapCut

Версия 9.4.0.4015

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
LosslessCut
LosslessCut

Версия 3.64.0.0

Программа для работы с аудио и видеофайлами.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

Оценок пока нет
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Adobe Premiere CC Professional
Adobe Premiere CC Professional

Версия 2014.1

Профессиональной программа для видеомонтажа

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