В данном списке представлены программы для замены DaVinci Resolve. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DaVinci Resolve, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DaVinci Resolve.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DaVinci Resolve, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DaVinci Resolve. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DaVinci Resolve, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 27
Программа для редактирования аудио и видео.
Версия 9.4.0.4015
Программа для редактирования видео
Версия 3.64.0.0
Программа для работы с аудио и видеофайлами.
Версия 4.0.0.1310
Программа для редактирования и записи видеороликов
Версия 73.1.3
Программа для редактирования видео и аудио
Версия 13.0.1
Программа для монтажа и редактирования видео
Версия 16.0
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 2014.1
Профессиональной программа для видеомонтажа