DaVinci Resolve — профессиональная программа для цветокоррекции, нелинейного монтажа и редактирования видео. По словам разработчиков, софт является первым в мире программным продуктом этого класса с поддержкой видео разрешением до 8К (UHD/4320p/7680×4320px/33,2Mpx).

Для стабильной работы видеоредактор требует довольно мощный компьютер (только оперативной памяти должно быть не менее 16 Гб, а для запуска некоторых функций — 32 Гб) под управлением Windows 10 (x64). Интерфейс приложения DaVinci Resolve целиком выполнен на английском языке.

Как пользоваться программой DaVinci Resolve?

DaVinci Resolve является профессиональной видеостудией с очень широкими функциональными возможностями. Многие современные фильмы, сериалы, музыкальные клипы и т.д. перед выходом на большие экраны проходят обработку именно в этой программе или даже можно сказать — производятся в ней (если не считать процесса съемки).

Все доступные функции редактирования, монтажа, цветокоррекции видео в DaVinci Resolve разбиты на несколько категорий, представленные в программе в виде отдельных страниц.

Страница «Cut»

В этой категории собраны функции для быстрого монтажа видеоматериалов. Представленные здесь инструменты в основном используются для подготовки новостных выпусков, рекламных роликов и подобных проектов короткого цикла, на производство которых отводятся сжатые сроки.

Страница «Edit»

На этой странице представлен инструментарий для видеомонтажа. Пользователям доступен широкий ряд функций для быстрой выборки удачных кадров из разрозненного материала и их последующего объединения в финишный продукт — будь это музыкальный клип хронометражем в три минуты или трехчасовой полнометражный художественный фильм.

Широкий набор инструментов подгонки, включая динамическую обрезку, монтаж в ассиметричном порядке, интерактивное редактирование при воспроизведении видео и многое другое.

Инструменты монтажа многокамерных материалов (до 16 единовременно открытых окон).

Добавление переходов и видеоэффектов.

Обработка видео с помощью кривых и многое другое.

Страница «Fusion»

На странице «Fusion» пользователю доступен широкий функционал для работы с визуальными эффектами и графикой:

Композитинг визуальных эффектов в трехмерном рабочем пространстве.

Мощные инструменты для кеинга (удаления зеленого/синего фона).

Векторное рисование, не покидая редактора, с широким набором инструментов — настраиваемые кисти, "умные" ластики для удаления нежелательных элементов и прочий "фотошоп"

Ротоскопирование (отделение движущихся объектов от остальных объектов) без ручного анимирования.

Работа с трехмерными частицами, анимация графики на основе кривых, добавление объемных эффектов, поддержка Python и Lua-сценариев — и это далеко не все возможности DaVinci Resolve.

Страница «Color»

Если где и искать высококлассные инструменты для грейдинга (цветокоррекции), то в DaVinci Resolve. Разработчики данного видеоредактора удалили особое внимание средствам обработки цвета, чтобы дать возможность колористам получить нужную гамму для превращения исходного материала в эффектный визуальный ряд. Описать весь доступный функционал цветокорррекции можно так — «голливудские стандарты обработки изображения».

Страница «Fairlight»

Производство видео, особенно, если это художественный фильм, очередная серия популярного сериала или клип поп-звезды, невозможно представить без кропотливой работы над звуком. На странице «Fairlight» собрано большое количество функций, предназначенных специально для обработки звука. В DaVinci Resolve даже имеется собственное средство микширования аудио, профессиональная звукозаписывающая студия (программная), инструменты обработки 3D-звука (поддержка объемного звучания формата 22.2) и многое другое.

Страница «Media»

Если кратко, на данной странице предоставлен функционал для финишной стадии производства видеоматериалов — их экспорта в различные форматы. Встроенный файловый менеджер, средства организации мультимедиа, редактор метаданных и прочие вспомогательные инструменты сделают процесс подготовки материалов к выпуску более удобным и быстрым.

Возможность коллективной работы

DaVinci Resolve — единственная программная видеостудия, предоставляющая возможность работы над одним проектом нескольким пользователям одновременно. Т.е. работа, допустим, над одним фильмом может вестись с разных компьютеров параллельно: редактор выполняет монтаж, колорист — корректирует цвета, VFX-специалист — создает спецэффекты. Все необходимые функции для управления доступом к тем или иным материалам, функциям редактора и т.д. в DaVinci Resolve также предусмотрены (чтобы никто ничего не напортачил).