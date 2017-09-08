SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CyberLink PowerDirector 365

В данном списке представлены программы для замены CyberLink PowerDirector 365. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CyberLink PowerDirector 365, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
CapCut
CapCut

Версия 9.4.0.4015

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve

Версия 16

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Premiere Pro CC
Adobe Premiere Pro CC

Версия 13.0.1

Программа для монтажа и редактирования видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)