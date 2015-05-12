CyberLink Media Suite – программа для редактирования видеозаписей, музыки и фотографий. Она позволяет проигрывать мультимедийные файлы в высоком качестве, а также записывать их на внешние носители.
В перечень программных компонентов редактора CyberLink Media Suite входят следующие инструменты:
- Каталогизатор цифровых изображений MediaShow Deluxe: сортировка фотографий по заданным параметрам (дата, размер, имя), конвертация в другой формат и небольшой редактор.
- Инструмент Wave Editor для комплексной обработки музыки и аудиомонтажа.
- Power Direction – компонент для редактирования видео: стыковки нескольких фрагментов, обрезки и применения спецэффектов.
- Приложения по работе с дисковыми носителями.
- PowerDVD BD Express/Ultra – проигрывание DVD и Blu-Ray.
- Power2Go DE/Deluxe – запись аудио и видеоконтента на диски.
- PowerDVD Copy – копирование дисков.
- InstantBurn – модуль для записи материалов на диски.
- PowerBackup – приложение для архивации файлов.