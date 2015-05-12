CyberLink Media Suite – программа для редактирования видеозаписей, музыки и фотографий. Она позволяет проигрывать мультимедийные файлы в высоком качестве, а также записывать их на внешние носители.

В перечень программных компонентов редактора CyberLink Media Suite входят следующие инструменты: