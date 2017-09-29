SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CapCut

В данном списке представлены программы для замены CapCut. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CapCut, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

Оценок пока нет
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve

Версия 16

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor

Версия 4.8

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)