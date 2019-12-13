Boilsoft Video Splitter — программа для обрезки видео и его нарезки на равные фрагменты с возможностью форматирования. Это платное приложение с ознакомительным периодом использования в 15 дней, а также ограничением по продолжительности выходного видео (не более 2 минут).

Программа Boilsoft Video Splitter поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык. На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии программы Boilsoft Video Splitter составляла $34.95.

Зачем нужна программа Boilsoft Video Splitter?

Приложение Boilsoft Video Splitter имеет две основные и одну дополнительную функцию:

Разделение видео на равные по продолжительности фрагменты. Количество последних — не ограничено. Обрезка в указанной позиции или вырезка из видео требуемого фрагмента. Форматирование видео. Данную функцию мы назвали дополнительной, т.к. применяется она к предварительно разделяемым на части или обрезаемым видеофайлам. Кроме того, функция форматирования здесь — это один из двух режимов работы программы.

Касательно режимов работы (нарезки/обрезки) видео. Как было упомянуто, в Boilsoft Video Splitter имеется два режима:

«Direct Stream Splitting» (прямое потоковое разделение). В данном режиме программа позволяет обрезать или нарезать на части исходные видеофайлы без их перекодирования (форматирования). Т.е. формат и качество входного видео не изменяется после обработки. «Encode Splitting Mode» (разделение с перекодированием). Данный режим предполагает не только обрезку или нарезку видео, но и его последующее автоматическое форматирование из одного формата в другой. Удобно использовать этот режим, например, при подготовке серии видеоматериалов, отснятых на телефон, к публикации в социальных сетях или видеохостингах.

Несмотря на то, что функция форматирования видео в программе Boilsoft Video Splitter является второстепенной, разработчики уделили ей довольно много внимания. Это объясняется наличием множества настроек, определяющих качество выходного видео. И для каждого отдельного формата предусмотрены собственные настройки. Кроме того, пользователю доступно 14 пресетов для форматирования видео в требуемый для конкретного случая формат (например, для Apple iPod или PSP)

Поддерживаемые форматы Boilsoft Video Splitter

Программа Boilsoft Video Splitter поддерживает все популярные форматы видео, включая:

AVI, Divx, MPEG-4.

MPEG-1, MPEG-2, VOB.

ASF, WMV.

Real Media(RM, RMVB)

3GP, 3G2.

VCD (DAT) и другие.

Приятный бонус от разработчиков Boilsoft Video Splitter — возможность обрезки/нарезки аудио форматов AC3, MP1, MP2, MP3 и WMA.