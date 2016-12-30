SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Avidemux

В данном списке представлены программы для замены Avidemux. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Avidemux, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 30 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
LosslessCut
LosslessCut

Версия 3.64.0.0

Программа для работы с аудио и видеофайлами.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

Оценок пока нет
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Free Video Flip and Rotate
Free Video Flip and Rotate

Версия 1.1.40.1103

Программа для изменения ориентации видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Remove Logo Now
Remove Logo Now

Версия 7.0

Программа для удаления водяных знаков из видео

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (17)
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
SolveigMM Video Splitter
SolveigMM Video Splitter

Версия 7.6.2102.25

Программа для нарезки и склеивания видео и аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Bolide Movie Creator
Bolide Movie Creator

Версия 4.1.1143

Программа для редактирования видео

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
EDIUS
EDIUS

Версия 9.52

Видеомонтаж и обработка цифрового материала.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AviSynth
AviSynth

Версия 2.6.0

Программа-фрэймсервер для постпродюссинга видео и видеопотоков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor

Версия 4.8

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)