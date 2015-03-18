В данном списке представлены программы для замены Avid Media Composer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Avid Media Composer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Avid Media Composer.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Avid Media Composer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Avid Media Composer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Avid Media Composer, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 23 программы
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 4.0.1
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 26.0.2.17
Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио
Версия 18.0.12407.12817
Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне
Версия 8.1
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 26
Студия для редактирование видео
Версия 15.0
Удобный видеоредактор на русском языке
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 1.4.57.311
Бесплатный редактор и конвертер видео
Версия 2.7.6
Бесплатный редактор видео
Версия 4.1.1143
Программа для редактирования видео
Версия 19.10.20
Программа для редактирования видео
Версия 1.4.54
Программа для редактирования видео
Версия 2.6.0
Программа-фрэймсервер для постпродюссинга видео и видеопотоков
Версия 13.0.1
Программа для монтажа и редактирования видео
Версия 16.0
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 1.10.4
Программа для редактирования видео
Версия 12.2.0
Редактирование и монтаж видео
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео
Версия 7
Профессиональное редактирование видео
Версия 2015
Редактирование видео и монтаж фильмов
Версия 12.0
Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.
Версия 17.0.0.249
Редактирование видео