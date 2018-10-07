Avid Media Composer — программа для редактирования видео. Утилита относится к разделу «профессиональных» решений, так как приложение используется крупными компаниями в сфере кино и музыки.
При установке утилиты выполняется инсталляция дополнительного программного обеспечения для корректной работы инструментов Avid Media Composer. Приложение очень требовательно к железу компьютера. Чтобы обеспечить комфортную обработку видеофайлов необходимо, минимум 6 ГБ ОЗУ и видеокарта с объемом видеопамяти от 4 ГБ.
Чтобы получить полную версию видеоредактора нужно купить лицензию. Стоимость месячной подписки составляет 20$. При покупке лицензии на год цена подписки составит 200$. Для ознакомления с функционалом приложения доступна 30-дневая бесплатная версия.
Программа доступна для операционной системы Windows x64/x32 и MacOS. Интерфейс утилиты поддерживает русский язык.
Возможности Avid Media Compose
Основные возможности редактора Avid Media Composer:
- Настройка проекта. После запуска утилиты нужно создать первый проект. Для этого необходимо задать базовые настройки: формат видео, разрешение изображения, число кадров, соотношение сторон, место для сохранения проекта и т.д.
- Титры. Этот инструмент позволяет добавить текст поверх изображения: субтитры, пояснения, название сцены и т.д. Разместить созданный титр можно в любой области видеоролика. Также можно изменить шрифт, стиль и размер текста. Активировать функцию можно в разделе «Клип» - «Новый титр».
- Загрузка сценария. Функционал программы позволяет загружать сценарий для видео. Для этого нужно перейти в раздел меню «Файл» - «Новый сценарий». Загруженный текстовый документ откроется в новом окне программы.
- Аудио микшер. Инструмент для сведения и редактирования звуковых сигналов видеоролика. С помощью этой функции можно редактировать аудио до 7.1 Surround.
- Эффекты. В инструментарий программы входит панель эффектов для наложения спецэффектов для аудио и видео.
- Плагины. Для расширения базового функционала Avid Media Composer можно загрузить дополнительные плагины для аудио, видео и т.д. Скачивание плагинов выполняется в разделе «Marketplace».
Плюсы и минусы Avid Media Compose
Преимущества:
- Большой набор полезных инструментов для редактирования видео.
- Поддержка русского языка.
- Возможность расширения базового функционала с помощью установки дополнительных плагинов.
Недостатки:
- Высокий порог входа. Запутанный интерфейс и необходимость установки дополнительных кодеков для комфортной работы усложняют процесс освоения утилиты.
- Программа требовательно к системным ресурсам компьютера.
Заключение
Avid Media Compose — одна из лучших утилит для профессиональной обработки инструментов. Программа сложная для освоения и требует высокий уровень навыков для комфортной работы.