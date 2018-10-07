Avid Media Composer — программа для редактирования видео. Утилита относится к разделу «профессиональных» решений, так как приложение используется крупными компаниями в сфере кино и музыки.

При установке утилиты выполняется инсталляция дополнительного программного обеспечения для корректной работы инструментов Avid Media Composer. Приложение очень требовательно к железу компьютера. Чтобы обеспечить комфортную обработку видеофайлов необходимо, минимум 6 ГБ ОЗУ и видеокарта с объемом видеопамяти от 4 ГБ.

Чтобы получить полную версию видеоредактора нужно купить лицензию. Стоимость месячной подписки составляет 20$. При покупке лицензии на год цена подписки составит 200$. Для ознакомления с функционалом приложения доступна 30-дневая бесплатная версия.

Программа доступна для операционной системы Windows x64/x32 и MacOS. Интерфейс утилиты поддерживает русский язык.

Возможности Avid Media Compose

Основные возможности редактора Avid Media Composer:

Настройка проекта. После запуска утилиты нужно создать первый проект. Для этого необходимо задать базовые настройки: формат видео, разрешение изображения, число кадров, соотношение сторон, место для сохранения проекта и т.д. Титры. Этот инструмент позволяет добавить текст поверх изображения: субтитры, пояснения, название сцены и т.д. Разместить созданный титр можно в любой области видеоролика. Также можно изменить шрифт, стиль и размер текста. Активировать функцию можно в разделе «Клип» - «Новый титр».

Загрузка сценария. Функционал программы позволяет загружать сценарий для видео. Для этого нужно перейти в раздел меню «Файл» - «Новый сценарий». Загруженный текстовый документ откроется в новом окне программы. Аудио микшер. Инструмент для сведения и редактирования звуковых сигналов видеоролика. С помощью этой функции можно редактировать аудио до 7.1 Surround. Эффекты. В инструментарий программы входит панель эффектов для наложения спецэффектов для аудио и видео. Плагины. Для расширения базового функционала Avid Media Composer можно загрузить дополнительные плагины для аудио, видео и т.д. Скачивание плагинов выполняется в разделе «Marketplace».

Плюсы и минусы Avid Media Compose

Преимущества:

Большой набор полезных инструментов для редактирования видео. Поддержка русского языка. Возможность расширения базового функционала с помощью установки дополнительных плагинов.

Недостатки:

Высокий порог входа. Запутанный интерфейс и необходимость установки дополнительных кодеков для комфортной работы усложняют процесс освоения утилиты. Программа требовательно к системным ресурсам компьютера.

Заключение

Avid Media Compose — одна из лучших утилит для профессиональной обработки инструментов. Программа сложная для освоения и требует высокий уровень навыков для комфортной работы.