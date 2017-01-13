В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Snap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Snap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Snap.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Snap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Snap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Snap, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 15 программ
Версия 1.3.323
Программа для создания скриншотов
Версия 5.5.1910.08
Программа для записи видео с экрана
Версия 7.75
Программа для записи видео с монитора
Версия 73.1.3
Программа для редактирования видео и аудио
Версия 2.7.9.0
Программа для создания и редактирования видео
Версия 2023.1.0
Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана
Версия 2.1.3
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 19.10.20
Программа для редактирования видео
Версия 3.10.2
Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет
Версия 5.3.1
Создание и обработка скриншотов
Версия 3.4.0
Снять скриншот и видео с экрана монитора
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана
Версия 3.1.0.0
Программа для записи видео с экрана.
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS