SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ashampoo Snap

В данном списке представлены программы для замены Ashampoo Snap. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ashampoo Snap, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Greenshot
Greenshot

Версия 1.3.323

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen

Версия 5.3.1

Создание и обработка скриншотов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
QIP Shot
QIP Shot

Версия 3.4.0

Снять скриншот и видео с экрана монитора

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Movavi Screen Capture SE

Версия 3.1.0.0

Программа для записи видео с экрана.

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)