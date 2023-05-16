Ashampoo Snap — программа для захвата видео с монитора и создания скриншотов со встроенным видеоредактором и редактором изображений с базовым функционалом по обработке отснятых графических и видеоматериалов. Это условно-бесплатная программа с ограничением на использование в течение 10 дней с момента установки. Программа Ashampoo Snap работает на компьютерах под управлением Windows 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Создание скриншотов в Ashampoo Snap

Программа Ashampoo Snap предоставляет возможность создания скриншотов прямоугольной и произвольной областей монитора, а также снимков любых открытых окон или отдельных их элементов. Снимки могут быть сохранены в одном из 7-ми поддерживаемых форматов (указывается в настройках) — PNG, JXR, PSD, PDF, BMP и WEBP.

Кроме того, в приложении имеется специальная функция захвата изображений при их копировании в буфер обмена из браузера. Т.е. если пользователь применит команду «Копировать изображение» (или подобную) к любой картинке открытого в браузере сайта, она будет воспринята Ashampoo Snap как обычный скриншот (данная функция включена по умолчанию, ее можно отключить в настройках). На момент написания обзора программа поддерживала захват изображений из веб-обозревателей Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome.

Еще одна полезная функция — распознавание текста (OCR). Пользователь может выделять области на экране с не редактируемым текстом (например, со сканов документов), и Ashampoo Snap конвертирует изображение в редактируемый текст. Поддерживается несколько языков, включая русский.

С настройками по умолчанию, создаваемые в приложении скриншоты сохраняются на диске в указанной папке, затем автоматически открываются в окне редактирования изображений.

Редактирование изображений в Ashampoo Snap

Доступный во встроенном графическом редакторе Ashampoo Snap функционал специально предназначен для работы со скриншотами. В список его возможностей входят:

Рисование на изображениях настраиваемым (цвет, толщина и тип линии, прозрачность) карандашом и выделительным маркером.

Заливка сплошным и прозрачным цветом либо градиентом.

Наложение предварительно отформатированного текста.

Наложение различных графических объектов — геометрические фигуры (прямоугольники, эллипсы, прямые, изогнутые и ломаные линии), прямые и изогнутые стрелки, а также штампы (десятки вариантов штампов различной тематической категории).

Инструмент для нумерации отдельных объектов на скриншотах (удобно при создании графических инструкций).

Инструмент для увеличения выделенной области изображения с возможностью расположения получившегося графического элемента в любой части скриншота.

Инструмент «Световое пятно», позволяющий акцентировать ту или иную область скриншота.

Наложение графических курсоров мыши, водяных знаков и даты/времени.

Применение графических эффектов и фильтров к изображению в целом — обрамление, затенение, размытие, десятки вариантов эффектов типа «Сепия», «Инвертирование цветов», «Рельеф» и т.д.

Это не весь перечень функций графического редактора Ashampoo Snap.

Захват и редактирование видео в Ashampoo Snap

Программа Ashampoo Snap предоставляет возможность записи видео:

Выделенной или фиксированной (предварительно заданной в пикселях) прямоугольной области.

Открытого окна.

Экрана выбранного монитора (если их подключено к компьютеру несколько).

Всех экранов мониторов (если их несколько).

С подключенной к компьютеру веб-камеры.

Со звуком (как с микрофона, так и любого приложения, генерирующего звук) и без.

Пользователю на выбор доступно множество видеокодеков, каждый из которых можно настроить вручную, что в итоге определит качество записываемого видео. Пользователи, не разбирающиеся в этом вопросе, могут просто выбрать один из 4-х пресетов с настройками качества записи — низкое, среднее, высокое и очень высокое.

Касательно редактирования видео. Встроенный в Ashampoo Snap видеоредактор имеет лишь три функции:

Вырезка из видео выделенных пользователем фрагментов с автоматическим объединением оставшихся частей. Ashampoo Snap позволяет выделять и вырезать одновременно множество фрагментов, что довольно удобно. Экспорт одного выделенного фрагмента в видеофайл формата WMV либо графический анимированный формат GIF. Объединение отдельных видео в единый файл. Можно использовать, как отснятые в программе, так и вообще любые имеющиеся в распоряжении пользователя видеофайлы формата WMV.

Также отметим возможность загрузку видео (как, впрочем, и скриншотов) прямо из программы Ashampoo Snap в облачное хранилище Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, OwnCloud или собственное облако Ashampoo Webspace (предоставляется при покупке лицензии на программу).