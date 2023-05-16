SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Ashampoo Snap

Ashampoo Snap

Программа для записи видео и создания скриншотов экрана компьютера

3,4 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 12.0.6
Скачать 130 MB
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История изменений

Версия 12.0.6

Оценки программы

3,4

5 оценок Оценок пока нет

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