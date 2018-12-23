SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AnyDVD

В данном списке представлены программы для замены AnyDVD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AnyDVD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
DVDFab
DVDFab

Версия 13.0.2.7

Программа для резервирования данных с CD, DVD и Blu-ray дисков

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MakeMKV
MakeMKV

Версия 1.14.5

Программа для копирования DVD/Blu-ray/HD-DVD дисков с сохранением видео в формате MKV

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)