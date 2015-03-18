SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Premiere Pro CC

В данном списке представлены программы для замены Adobe Premiere Pro CC. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Premiere Pro CC, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

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Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve

Версия 16

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BluffTitler
BluffTitler

Версия 14.1.0.9

Программа для создания анимированных вставок в видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Sony Vegas Pro
Sony Vegas Pro

Версия 16.0

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Corel VideoStudio Pro X7
Corel VideoStudio Pro X7

Версия 17.0.0.249

Редактирование видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)