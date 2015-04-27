Adobe Premiere CC Professional

Adobe Premiere Pro является профессиональной программой для создания видеомонтажа. В приложении есть функция высококачественного редактирования, благодаря которой программа способна работать с видео, снятыми профессиональной камерой.

Благодаря встроенным и усовершенствованным плагинам утилита способна быстро и без задержек выполнять несколько действий. Adobe Premiere Pro является больше профессиональной программой, чем любительской, но позволяет применять сложные и профессиональные спецэффекты даже к видео, снятым на любительскую камеру.