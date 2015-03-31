Adobe Prelude CC

Adobe Prelude - хорошо зарекомендовавшая себя программа для изменения видеоряда, приема и изменения фрагментов, создания различных вложенных фрагментов и монтажа видеоматериалов.

Данная утилита позволяет преобразовывать уже готовое видео в различные форматы. Adobe Prelude способна эффективно и быстро подготавливать видеофайлы для дальнейшей работы и быстро создавать сборки роликов, которые в последствии отправятся на монтаж.

Программа является помощником в создании и монтаже как готовых видеофайлов, так и в работе с отдельными видеофрагментами.