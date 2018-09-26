Adobe After Effects СС 2020 — профессиональное программное обеспечение для нелинейного редактирования видео и наложения на него всевозможных эффектов. Это платное программное обеспечение, распространяющееся по подписке. Для полноценного использования Adobe After Effects СС 2020 (в особенности при работе со сложными видеоэффектами) требуется высокопроизводительный компьютер.

Зачем нужна программа Adobe After Effects CC?

Программа Adobe After Effects предназначена для выполнения самых различных операций над видео: композитинг, цветокоррекция и постпродакшен видеоматериалов, создание анимации и всевозможных видеоэффектов, хрома-кейинга и трекинга (в т.ч. в режиме реального времени с записью видео в файл), конвертирования видео «на лету» прямо в процессе работы над материалом.

Помимо прочего, Adobe After Effects — это еще и очень мощный инструмент для редактирования статичных графических изображений большого разрешения. Для этого в программе предусмотрены не только собственные функции: при необходимости пользователь может установить специальные плагины для обработки изображений, разработанные сторонними компаниями.

Программа используется, как небольшими студиями по производству рекламных роликов, музыкальных клипов и прочих разновидностей непродолжительного видео, так и крупными кинокомпаниями. Также Adobe After Effects нашел свое применение в типографиях и студиях веб-дизайна.

Функции Adobe After Effects CC 2020

Перечислять весь доступный функционал Adobe After Effects можно бесконечно. Вкратце рассмотрим лишь некоторые функции, добавленные в последнюю версию редактора:

Возможность использования ресурсов графического процессора при работе (наложение и преобразование) со слоями, что значительно увеличивает производительность операций рендеринга.

К раскрывающемуся меню управления эффектами (что расположено под меню элементов управления выражениями) теперь можно подключить выбранные свойства слоев.

Новая функция доступа к свойствам текста при помощи выражений. Теперь, используя выражения, можно вносить изменения в свойства текстов на глобальном уровне. Также можно настраивать единый тип, размер и стиль шрифтов в нескольких текстовых слоях в After Effects и шаблонах анимационного дизайна.

Увеличена производительность обработки фигур. Добавлена возможность установки задержки по времени в слоях-фигурах. При помощи модернизированной функции управления группами элементов и инструмента «Зацикливание» можно настраивать задержку в анимации, сделав ее более динамичной.

Была улучшена поддержка многослойных файлов формата EXR. Более не нужно тратить время на их настройку. Пользователь может импортировать EXR-файлы в качестве композиции и сразу приступать к работе. Улучшен функционал по работе со слоями EXR-файлов. Можно накладывать эффекты на каждый слой по отдельности, чтобы достичь большей реалистичности изображений после их рендеринга.

Добавлена поддержка нового формата Canon XF-HEVC. Он поддерживает кодек ProRes с улучшенной функцией аппаратного декодирования, благодаря чему видео формата Canon XF-HEVC проигрываются очень плавно.

Была обновлена библиотека импорта Photoshop, получил обновления внешний модуль Mocha и др.