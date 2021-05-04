Voxengo Marvel GEQ — 16-полосный линейно-фазовый эквалайзер, реализованный в виде DLL-библиотеки, подключаемой к приложениям для создания музыки в качестве внешнего плагина.

Модуль Voxengo Marvel GEQ устанавливается как самостоятельная программа на компьютеры под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Плагин имеет собственный интерфейс, выполненный на английском языке.

Эквалайзер Voxengo Marvel GEQ

Voxengo Marvel GEQ представляет собой линейно-фазовый 16-полосный эквалайзер с собственным графическим интерфейсом. Основное его предназначение — расширение функциональный возможностей различных приложений для создания и редактирования аудио, поддерживающих подключение внешних AAX/AudioUnit/VST/VST3-плагинов.

В Voxengo Marvel GEQ предусмотрены широкие возможности по части маршрутизации аудиоканалов, в т.ч. касательно обработки боковых и центральных каналов. Плагин одинаково эффективно может применяться внутри аудиоредакторов и приложений для создания музыки, как к отдельным аудиодорожкам, так и к миксам целиком.

Ввиду того, что модуль Voxengo Marvel GEQ применяет к обрабатываемому аудио линейно-фазовую фильтрацию, его можно использовать в задачах эквализации, требующих высокое качество звуковых характеристик.

Среди основных особенностей Voxengo Marvel GEQ отметим следующее:

16-полосная графическая линейно-фазовая эквализация с диапазоном +/-12 дБ на каждую полосу.

Наличие режим «свободного рисования».

Диапазон +/-12 дБ наполосу

Многоканальная обработка звука.

Собственная функция маршрутизации каналов.

Возможность группировки аудиоканалов.

Обработка типа «центр/бок» и 64-битной плавающей точкой

Наличие менеджера пресетов, позволяющий сохранять пользовательские настройки эквалайзера в неограниченном количестве.

Поддержка всех частот дискретизации аудио.

Программный алгоритм 9мс компенсирования задержки обработки аудио.

Как пользоваться Voxengo Marvel GEQ?

Marvel GEQ имеет нераздельный графический интерфейс со всеми необходимыми элементами управления в едином окне, среди которых:

Функция «Reset»(«Сброс»), предназначенная для возврата настроек текущей группы до значений по умолчанию.

Функция «Inv», служащая для инвертирования кривой эквалайзера.

Функция масштабирования кривой эквалайзера с целью усиления или ослабления общего уровня громкости.

Селектор «Editgroup» («Редактировать группу») позволяет выбрать группу аудиоканалов, настройки (кривая эквалайзера) которых должна быть предварительно отредактированы пользователем.

Селектор «Underlay» («Подложка») позволяет выбрать группу аудиоканалов, настрокйи которых отображаются в виде подложки. Может оказаться полезной при манипулировании одновременно двумя кривыми эквалайзера для двух групп аудиоканалов, в случаях, когда требуется наглядно увидеть, как эти кривые отличаются друг от друга.

Функция «Copy»(«Копировать») позволяет скопировать настройки эквалайзера из одной группы аудиоканалов в текущую (просматриваемую) группу.

Удерживая зажатой правую кнопку мыши на экране эквалайзера можно активировать режим «свободного рисования», позволяющий быстро «нарисовать» эскиз кривой эквалайзера.

Voxengo Marvel GEQ осуществляет линейно-фазовую коррекцию, предварительно создавая для этих целей ядро фильтра с, т.н. «конечной импульсной характеристикой». Следует иметь в виду, что из-за ограниченного размера данного ядра на низких частотах снижается точность формы эквалайзера. К примеру, при усилении только одной полосы на частоте 126 Гц ее эффективный уровень усиления может оказаться меньше указанного пользователем значения. Чтобы достичь требуемого уровня усиления на частоте 126 Гц, может потребоваться небольшое усиление соседних полос (диапазонов частот).