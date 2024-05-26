VocalRip AI — программа для извлечения и удаления вокала из музыкальных композиций (разделения музыкальных композиций на две составляющие — вокал и музыку). Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия не позволяет сохранять аудиофайлы, но позволяет прослушивать их). Подходит для компьютеров под управлением Windows 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа VocalRip AI?

Программа VocalRip AI предназначена для извлечения вокала из любых музыкальных композиций, что позволяет получить на выходе два отдельных аудиофайла с музыкальной и вокальной составляющими данной композиции. В дальнейшем они могут использоваться, например, для наложения фоновой музыки без слов на видеоролики или микширования музыки с целью создания ремиксов песен.

Также по заверению авторов программа VocalRip AI способна значительно упростить работу переводчиков фильмов, сериалов, телепередач и т.д. Обусловлено это тем, что приложение способно не только извлекать вокал из музыкальных композиций, но и речь из звуковых дорожек видеофайлов. В дальнейшем получившийся на выходе аудиофайл можно "прогнать" через программу распознавания речи (конвертации аудио в текст), и она даст лучший результат, нежели если в исходном аудиофайле будут присутствовать посторонние звуки.

Приложение может пригодиться, когда требуется изменить уровень громкости голоса/речи или музыки/фонового звука. Например, если голос едва слышен из-за слишком громкой музыки, при помощи VocalRip AI можно легко увеличить его громкость или, наоборот, понизить громкость музыки.

Еще одно предназначение программы VocalRip AI — создания караоке-версий из любых музыкальных композиций. Убрав из аудиозаписи вокал, ее можно будет использовать для исполнения караоке.

Функции и особенности программы VocalRip AI

VocalRip AI — узкоспециализированная программа, имеющая всего одну активную функцию. Однако все самое интересное скрыто внутри. По словам авторов работу приложения обеспечивает искусственный интеллект, использующий усовершенствованные алгоритмы машинного обучения. Потому VocalRip AI показывает качественный результат разделения музыки и вокала даже при работе со сложными аудиозаписями.

Разработчики не стали тратить ресурсы на извлечение из музыкальной композиции ударных и баса, а сосредоточились на самом главном — вокале. Несмотря на то, что программа VocalRip AI имеет очень компактный размер, заложенные в нее алгоритмы выдают значительно более качественный результат, нежели все аналогичные приложения при разделении музыкальной композиции на 2 такта.

Ко всему прочему, VocalRip AI потребляет минимум ресурсов без ущерба качеству. Производительности обычного офисного процессора достаточно для разделения музыкальной композиции за несколько минут (зависит от продолжительности). И пользователю не придется скачивать гигабайты данных или устанавливать множество зависимостей — все необходимое включено в установочный пакет VocalRip AI.

Как пользоваться программой VocalRip AI?

Приложение VocalRip AI не требует от пользователя выполнения каких-либо настроек, достаточно лишь открыть музыкальный файл, кликнуть по кнопке Separate и дождаться завершения процесса разделения. Результат работы можно проверить тут же. В интерфейсе программы имеется 2 вращающихся ползунка — Music и Vocal. С их помощью регулируется громкость отдельно для вокала и музыки. Если понизить уровень громкости вокала до нулевой отметки и нажать кнопку воспроизведения (Play), можно будет прослушать музыку отдельно от вокала, и наоборот. Прямо во время воспроизведения музыкальной композиции можно убавлять и прибавлять громкость вокала или музыки.

Убрав музыку или вокал либо настроив громкость их звучания, останется кликнуть по кнопке Save, чтобы сохранить результат на диск. На этом работа с программой завершается.