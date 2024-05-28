Transcribe! — программа для ручного транскрибирования аудио в ноты/аккорды. С ее помощью начинающиеи профессиональные музыканты смогут составить нотную запись любых проигрываемых в приложении музыкальных композиций.

Программа Transcribe! распространяется по условно-бесплатной модели с ограничением по времени использования (30 дней со дня установки). Подходит приложение для установки на Windows 10/11 (64 бит).

Как пользоваться программой Transcribe?

В приложении Transcribe! предусмотрены специализированные инструменты, при помощи которых пользователь значительно упростит задачу по составлению печатных нотных записей любых музыкальных композиции. Другими словами, Transcribe! облегчает процесс "копирования" музыки на бумагу. Кроме того, программу можно использовать для восстановления/улучшения качества аудиозаписей, содержащих шумы и прочие дефекты, мешающие услышать полезные/информативные фрагменты записей.

Среди доступных в программе Transcribe! инструментов и функций отметим:

Автоматическое определение нот на любом участке аудиофайла с последующим маркированием клавиш пианино, вызвавших проигрываемый звук. Виртуальное пианино отображено в нижней части окна программы, клавиши которого будут отмечены маркером. Ноты также могут быть отображены в текстовом формате.

Вывод на экран виртуальной перфорированной бумаги, что в старые времена использовалась для проигрывания композиций механическими пианино (пианолами). Здесь она представляет собой многополосную тайм-линию или "ленту". Зафиксированные программой ноты выделяются на ленте цветами. По любой из них можно кликнуть и прослушать звучание ноты.

Наличие удобной функции для размещения текстов в виде перемещающихся по всей тайм-линии текстовых блоков. Их можно использовать для написания слов к музыке или просто для заметок. Ширина блоков определяет продолжительность пения заключенного в него текста.

Возможность изменения тональности звука и/или замедления темпа музыки до 25% от первоначальной скорости воспроизведения, что позволит музыканту четче расслышать определенные фрагменты композиции.

Наличие наиболее востребованных в задачах улучшения и/или восстановления качества звука фильтров и инструментов. К ним относится мнополосный (более 30) эквалайзер, виртуальный тюнер, позволяющий усилить/ослабить звучания октав, полутонов и т.д., инструмент транспозиции для сдвига звуковых частот на заданный интервал (вручную либо путем выбора пресетов) и другие.

Возможность записи звука с микрофона или подключенного к компьютеру MIDI-инструмента с параллельным его наложением на проигрываемую музыкальную композицию. Также программой поддерживается ножные педали от электронных гитар.

Стоит иметь в виду, что Transcribe! не всегда может точно определить проигрываемые ноты, потому для транскрибирования музыкальных композиций у пользователя все же должны быть определенные навыки в музыкальном искусстве.