Tone Generator – приложение, генерирующее сигналы. Оно позволяет своим пользователям производить отладку и подстройку динамиков или другого аудио оборудования, калибровать различные музыкальные инструменты, испытывать звуковые карты на качество их функционирования, а также другие различные аудиоустройства.

Утилиту можно настроить на генерирование синусоидальных волн и пилообразной формы, импульсных волн и создание меандра, сигнала имеющего треугольную форму и генерирование большинства цветов шумов. Полоса пропускания программы лежит в пределах от 1 Гц до 22000 Гц.

Tone Generator пользователю создавать в одно время несколько тонов и производить сохранение сигнала в файл, который имеет формат WAV.