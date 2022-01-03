Renoise — цифровая звуковая рабочая станция для создания, записи, редактирования и обработки аудио, представляющая собой программный музыкальный секвенсор (трекер). Это платное программное обеспечение. Для опробования ключевых функций предусмотрена демо-версия, доступная для скачивания с этой страницы.

Программа подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 -бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Renoise?

Как и прочие цифровые звуковые рабочие станции, программа Renoise предназначена для работы со звуком. Чтобы оценить возможности приложения, достаточно понимать, что с его помощью можно с нуля создавать сложные музыкальные композиции. Т.к. программа относится к классу музыкальных секвенсоров (т.е. трекерам), то создание аудиокомпозиций в ней осуществляется путем объединения сэмплов в паттерны.

Условно говоря, в трекерах музыка идет сверху вниз по сетке, именуемой паттерном. Несколько паттернов, расположенных в определенном порядке, составляют композицию. Пошаговое редактирование в сетки хорошо подходит для рабочего процесса, когда важна скорость.

Вдобавок к этому Renoise предлагает широкий спектр современных функций: десятки встроенных аудиопроцессоров, поддержка всех часто используемых виртуальных инструментов и форматов плагинов аудиоэффектов, которые можно подключить извне. Программное обеспечение также может быть расширено за счет создания сценариев, которые, к примеру, смогут значительно упростить управление имеющимся контроллером MIDI или OSC.

Функции программы Renoise

Функциональные возможности программы Renoise довольно широки. Отметим основные моменты:

Подключение широкого спектра эффектов и синтезаторов в лице плагинов VST, AU, LADSPA и DSSI.

Возможность подключения к Renoise и синхронизации с другими аудиоприложениями, поддерживающими протокол обмена данными ReWire.

Встроенный редактор сэмплов, помимо своей основной задачи, также справляется с редактированием аудио.

Возможность отображения паттернов и аудиодоржек в виде матрицы. Паттерны и дорожки разделяются на блоки, которые можно перемещать, копировать и вставлять, что позволяет быстро и легко управлять потоком музыки.

С более чем 26 встроенными эффектами Renoise имеет все необходимое для продюссинга музыки: реверберация, задержка, различные фильтры и компрессоры, эквалайзер, дисторшн, фленджер, фазер и многое другое.

Встроенный аудиомикшер также выполняет функции интерфейса для управления цепями DSP.

Возможность быстрого рендеринга клипов с последовательным звуком, проходящим через цепочку эффектов, под новые программные инструменты.

Возможность превращения плагинов синтезаторов в удобные для центрального процессора инструменты с несколькими сэмплами, что реализуется посредством использования модуля «Plugin Grabber». После — можно будет использовать редактор инструментов, чтобы изменить их параметры и поведение.

Renoise содержит API (интерфейс прикладного программирования), который позволяет настраивать и расширять приложение путем написания сценариев на языке программирования Lua.

Renoise «заточен» под работу с клавиатуры, при помощи которой можно управлять практически всем. Гибкая система раскладки клавиатуры позволяет переназначить все горячие клавиши, если пользователь захочет создать свою собственную раскладку.

С помощью мета-устройств, таких как Signal Follower, LFO, X / Y Pad, Meta Mixer и др., пользователь может модулировать или управлять параметрами устройства вместо того, чтобы управлять звуком. Их даже можно связать между разными треками, что дает сложные и мощные возможности для звукового дизайна.

Возможность импорта в программу дополнительных аддонов, разработанных сообществом Renoise. Существуют аддоны практически для всего — от изменения интерфейса Renoise так, что он станет пошаговым секвенсором, до добавления функции синтеза сэмплов или алгоритмической композиции.

Система группировки служит не только в качестве организационной функции для поддержания порядка в проекте, но и в качестве удобного механизма маршрутизации в задачах применения одних и тех же эффектов к нескольким дорожкам. Группам и дорожкам можно присвоить собственный цвет, и они могут быть свернуты для более удобного обзора проекта.

Встроенный спектральный анализатор с широкими возможностями настройки помогает выявить проблемные области в финальной аудиокомпозиции. Его можно использовать, например, для сравнения частотного содержания различных треков или просмотра всего основного выходного сигнала в интересующей частотной области.

Возможность подключения Renoise к аппаратным синтезаторам или MIDI-инструментам, в т.ч. и для того, чтобы отправлять и получать заметки и изменения контроллера. Renoise может быть синхронизирован в режиме ведущего или ведомого.

Полная поддержка протокола OSC (Open Sound Control) для программного управления звуковыми приложениями и взаимодействия с ними. При помощи сценариев Renoise можно настроить и как сервер, и как клиент OSC.

На момент написания обзора стоимость полнофункциональной лицензионной версии Renoise составляла $75.