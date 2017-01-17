SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Rekordbox

В данном списке представлены программы для замены Rekordbox. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Rekordbox, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Mixxx
Mixxx

Версия 2.5.6

Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Deckadance
Deckadance

Версия 2

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)