PDFtoMusic Pro – программа для конвертации PDF документов с нотами в формат XML. Полученные файлы можно отправить в нотные редакторы музыки.
Функции PDFtoMusic Pro:
- считывание музыкальных данных с PDF и перевод в формат .xml;
- конвертация в WAV и MIDI;
- воспроизведение музыки;
- распознание отличий между мелодиями;
- удобный и простой интерфейс.
Программа обрабатывает текстовые документы в PDF-формате, но не работает с изображениями. PDFtoMusic распознает ноты, созданные в нотных редакторах типа Sibelius, Finale. Интерфейс представлен только на английском языке.