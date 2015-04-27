SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
PDFtoMusic Pro

PDFtoMusic Pro

Программа считывания нотного текста с PDF.

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.3.0c
Скачать 9 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.3.0c

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о PDFtoMusic Pro