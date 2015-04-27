PDFtoMusic Pro – программа для конвертации PDF документов с нотами в формат XML. Полученные файлы можно отправить в нотные редакторы музыки.

Функции PDFtoMusic Pro:

считывание музыкальных данных с PDF и перевод в формат .xml;

конвертация в WAV и MIDI;

воспроизведение музыки;

распознание отличий между мелодиями;

удобный и простой интерфейс.

Программа обрабатывает текстовые документы в PDF-формате, но не работает с изображениями. PDFtoMusic распознает ноты, созданные в нотных редакторах типа Sibelius, Finale. Интерфейс представлен только на английском языке.