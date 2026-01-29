SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
MuseScore

MuseScore

Программа для создания и редактирования нотных партитур

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.6.5
Скачать 40 MB
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История изменений

Версия 4.6.5

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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