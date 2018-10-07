SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Muse

В данном списке представлены программы для замены Muse. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Muse, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
REAPER
REAPER

Версия 7.82

Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (25)
Zoom
Zoom

Версия 7.2.1

Программа для видеоконференций через интернет

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (26)
CUBASE
CUBASE

Версия 15

Программа для создания, записи и микширования музыки

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (68)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)