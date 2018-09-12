SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mixxx

В данном списке представлены программы для замены Mixxx. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mixxx, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Rekordbox
Rekordbox

Версия 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)