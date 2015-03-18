В данном списке представлены программы для замены LMMS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LMMS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены LMMS.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LMMS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены LMMS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LMMS, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 41 программа
Версия 7.0.1
Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала
Версия 7.2.19
Программа для DJ-исполнителей
Версия 26.1.7.5654
Профессиональная программа для создания музыки
Версия 2.5.6
Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио
Версия 2.5.9.4
Программа для игры на виртуальном фортепиано с клавиатуры
Версия 3.3.4.6366
Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано
Версия 2025.12
Программа для создания и мастеринга музыки
Версия 9.41.2
Программа для транскрибирования аудио (извлечения нот)
Версия 1.1.0.1
Программа для разделения музыки от вокала в музыкальных композиций
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 12.5.11
Аудиостанция для создания сложных треков
Версия 10
Программа для создания музыки
Версия 2024
Программа для создания музыки
Версия 11
Редактирование музыки, микширование треков
Версия 8
Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур
Версия 4.2
Программа для настройки музыкальных инструментов
Версия 3.3.2
Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио
Версия 4.0
Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах
Версия 1.6.0
16-полосный эквалайзер для подключения к различным программам для работы со звуком
Версия 11.0.10
Программа для создания, микширования и редактирования аудио
Версия 5.0.1
Виртуальный гитарный процессор
Версия 6.52
Программа для редактирования и ремастеринга аудио
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 7.0.1
Программа для конвертирования и редактирования аудио
Версия 3.7.0.0
Программа для редактирования аудио
Версия 2018.11
Программа для создания и редактирования нотного текста
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 8.5.2.529
Программа для редактирования и микширования аудио
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов
Версия 10.0.3
Программа для создания и редактирования музыки
Версия 6.8
Создание и обработка музыки
Версия 8.13
Функциональный аудиоредактор
Версия 2
Версия 3.26
Tone Generator - прибор для генерации тонов.
Версия 3.6.0
Программа-метроном
Версия 1.7.0.0
Поиск дубликатов музыки
Версия 3.5.403
Запись и обработка звука
Версия 3.0
Программа для распознавания нот.