SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LMMS

В данном списке представлены программы для замены LMMS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LMMS, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 41 программа

Guitar Rig
Guitar Rig

Версия 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
Rekordbox
Rekordbox

Версия 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Mixxx
Mixxx

Версия 2.5.6

Виртуальный ди-джейский пульт для микширования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Everyone Piano
Everyone Piano

Версия 2.5.9.4

Программа для игры на виртуальном фортепиано с клавиатуры

Оценок пока нет
Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Cakewalk
Cakewalk

Версия 2025.12

Программа для создания и мастеринга музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Transcribe!
Transcribe!

Версия 9.41.2

Программа для транскрибирования аудио (извлечения нот)

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (13)
VocalRip AI
VocalRip AI

Версия 1.1.0.1

Программа для разделения музыки от вокала в музыкальных композиций

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Waveform
Waveform

Версия 12.5.11

Аудиостанция для создания сложных треков

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
ACID Pro
ACID Pro

Версия 11

Редактирование музыки, микширование треков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Guitar Pro
Guitar Pro

Версия 8

Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Chromatia Tuner
Chromatia Tuner

Версия 4.2

Программа для настройки музыкальных инструментов

Оценок пока нет
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Direct MP3 Joiner
Direct MP3 Joiner

Версия 4.0

Программа для объединения MP3-файлов в разных режимах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Voxengo Marvel GEQ
Voxengo Marvel GEQ

Версия 1.6.0

16-полосный эквалайзер для подключения к различным программам для работы со звуком

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Nuendo
Nuendo

Версия 11.0.10

Программа для создания, микширования и редактирования аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
AmpliTube
AmpliTube

Версия 5.0.1

Виртуальный гитарный процессор

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DarkWave Studio
DarkWave Studio

Версия 5.9.0

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Wave Editor
Wave Editor

Версия 3.7.0.0

Программа для редактирования аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Sibelius
Sibelius

Версия 2018.11

Программа для создания и редактирования нотного текста

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Deckadance
Deckadance

Версия 2

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Tone Generator
Tone Generator

Версия 3.26

Tone Generator - прибор для генерации тонов.

Оценок пока нет
Fine Metronome

Версия 3.6.0

Программа-метроном

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (17)
Audio Comparer
Audio Comparer

Версия 1.7.0.0

Поиск дубликатов музыки

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Chord Pickout
Chord Pickout

Версия 3.0

Программа для распознавания нот.

Оценок пока нет