SoftSalad СОФТСАЛАТ
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LMMS

LMMS

Программа для создания музыки

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Актуальная версия 1.2.2
Скачать 35 MB
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История изменений

Версия 1.2.2

  • Обновлены модули создания музыки и улучшена поддержка новых плагинов.
  • Исправлены ошибки рендеринга и добавлены новые инструменты микширования.
  • Оптимизирована скорость работы и улучшена стабильность при больших проектах.
  • Упрощён интерфейс настройки треков и отклик меню.

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