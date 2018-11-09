В данном списке представлены программы для замены Guitar Rig. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Guitar Rig, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Guitar Rig.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Guitar Rig, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Guitar Rig. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Guitar Rig, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 3.3.4.6366
Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 5.0.19
Настройка гитары с помощью компьютера
Версия 48.04
Программа для создания минусов
Версия 8
Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур
Версия 3.3.2
Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио
Версия 5.0.1
Виртуальный гитарный процессор
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов