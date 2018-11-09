SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Guitar Rig

В данном списке представлены программы для замены Guitar Rig. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Guitar Rig, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
APTuner
APTuner

Версия 5.0.19

Настройка гитары с помощью компьютера

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Karaoke 5
Karaoke 5

Версия 48.04

Программа для создания минусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Guitar Pro
Guitar Pro

Версия 8

Программа для просмотра, редактирования и воспроизведения гитарных табулатур и партитур

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AmpliTube
AmpliTube

Версия 5.0.1

Виртуальный гитарный процессор

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)