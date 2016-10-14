Fine Metronome – программный компонент для Windows. Приложение служит метрономом и применяется в музыкальной сфере. Он позволяет создать определенный ритм для музыки и сделать ее живее и глубже.

Fine Metronome не тормозит скорость работы других программ, легко устанавливается и совмещается с любым типом аудиокарт. Через программу пользователь может скачивать и сохранять пресеты, а также управлять музыкальным темпом и частотой ритма. С помощью специального встроенного модуля ПО позволяет натурально воспроизводить через динамики звуки гитары.

Инструмент совместим с наиболее используемыми версиями Windows: XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы представлен только на английском языке, русской версии Fine Metronome пока нет.