SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DarkWave Studio

В данном списке представлены программы для замены DarkWave Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DarkWave Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 18 программ

FL Studio
FL Studio

Версия 26.1.7.5654

Профессиональная программа для создания музыки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (144)
Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
Mixcraft
Mixcraft

Версия 10

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Sound Forge Audio Studio
Sound Forge Audio Studio

Версия 16

Программа для редактирования и обработки аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
GoldWave
GoldWave

Версия 6.52

Программа для редактирования и ремастеринга аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
UltraMixer
UltraMixer

Версия 6.2.1

Программа для созданя и микширования музыки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ardour
ardour

Версия 3.5.403

Запись и обработка звука

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)