Chord Pickout – специальный сервис для получения нотных страниц из аудиодорожек. Инструмент устанавливается на стандартные компьютеры и поддерживается операционными системами Windows 98, Me, 2000, XP, 2003, Vista, 7 и 8.

Программа давно не обновляется разработчиком. Последняя работающая версия – Chord Pickout 3.0.

Принцип работы программы очень прост: пользователь загружает композицию в формате MP3 или WAV, программа автоматически обрабатывает дорожку и выводит ноты на экран. Оперативные модули обработки Chord Pickout позволяют конвертировать в ноты сложную на ручной подбор музыку.

Широкое применение приложение находит среди музыкантов, желающих подобрать на гитаре, скрипке или фортепиано современные музыкальные треки. Благодаря легкому и оперативному интерфейсу освоиться в программе можно за считанные минуты.