Cakewalk Sonar — профессиональная цифровая аудиостанция (DAW) для записи, сведения, редактирования и мастеринга музыкальных композиций. Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Cakewalk Sonar
Программа является полноценной аудиостанцией. Это означает, что в ней можно не только записывать музыкальные произведения, но и производить сведение, мастеринг и многое другое. Все это благодаря обширному функционалу Cakewalk. Вот основные функции и возможности программы:
- Запись и редактирование. Cakewalk предоставляет неограниченное количество аудио и MIDI-дорожек для записи живых инструментов, вокала или синтезаторов. Простой интерфейс позволяет организовать проект, используя различные инструменты редактирования: тонкую нарезку и склейку клипов, квантизацию для исправления ритмических неточностей и гибкое изменение темпа.
- Набор виртуальных инструментов и эффектов. Программа включает в себя обширную коллекцию качественных процессоров для обработки звука. Это компрессоры, эквалайзеры, дилеи и модуляционные эффекты. В комплект входят профессиональные виртуальные инструменты, включая синтезатор TTS-1 для работы с форматом General MIDI, а также барабанный модуль Studio Instruments для создания ритмических партий. Полная поддержка стандарта VST 2 и VST 3 позволяет устанавливать тысячи сторонних плагинов, расширяя творческие возможности до бесконечности.
- Сведение и мастеринг. Cakewalk предлагает продвинутый микшер-консоль с поддержкой эффектов на каждой дорожке, посылами, группами и шинами для сложной маршрутизации сигнала. Инструменты Sonarworks Reference для калибровки акустики комнаты и Blue Tubes Analog Track Box помогают добиться профессионального, чистого и сбалансированного звучания. Для финальной полировки трека предназначен набор мастеринговых инструментов, включая многополосный компрессор и лимитер.
- Глубокая интеграция и управление. Программа поддерживает работу с популярными аппаратными контроллерами, что позволяет управлять микшером в реальном времени. Функция Matrix View предоставляет альтернативный подход к аранжировке, идеальный для электронной музыки. Полная интеграция с облачной платформой BandLab облегчает совместную работу над проектами и создание резервных копий.
- Экспорт в различные форматы. Готовую работу можно экспортировать в любой распространённый формат, например, WAV, MP3, FLAC и так далее. Доступна настройка битрейта и глубины. Cakewalk поддерживает импорт и экспорт проектов в формате AAF для обмена с другими студиями, а также работу с многоканальным звуком, включая Dolby Atmos, что делает ее хорошим выбором для создания саундтреков к видео.
Как создавать музыку с помощью Cakewalk Sonar?
При первом открытии программы интерфейс может показаться слегка сложным, однако это норма для такого вида программ. Следуя простым шагам, можно создать простую композицию.
- При открытии Cakewalk пользователю доступно множество элементов программы: настройки каналов, громкости, дорожки, эффекты и многое другое. Начать нужно с инструментов. В правой части программы нужно перейти на вкладку Sounds, а затем выбрать инструменты, которые будут использоваться. Это могут быть струнные, клавишные, духовые, а также перкуссия.
- Добавленные инструменты можно обработать и разместить на дорожке так, чтобы получилось целостное произведение. Для добавления эффектов в правой части программы есть вкладка Plugins. Здесь можно выбрать множество обработок звука как для всего произведения, так и для каждого инструмента отдельно. Громкость можно выставить в левом нижнем углу с помощью специального бегунка. Темп и размер такта выбираются в верхней части программы, рядом с кнопкой воспроизведения, паузы и записи.
- После создания своей композиции ее нужно сохранить. Чтобы это сделать, нужно нажать на кнопку Экспорт в левом верхнем углу. Далее можно выбрать любой нужный формат и директорию для сохранения. Первая композиция готова!
Конечно, создание музыки не ограничивается данными шагами, так как упущено очень много деталей, влияющих на качество конечного продукта. Со временем и грамотным обучением получится создавать более сложные произведения с помощью Cakewalk Sonar.