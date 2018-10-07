SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Audio Comparer

В данном списке представлены программы для замены Audio Comparer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Audio Comparer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

jetAudio
jetAudio

Версия 8.1.12

Программа для записи и редактирования аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

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SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
MP3 Cutter
MP3 Cutter

Версия 4.4

Программа для обрезки и форматирования аудиофайлов и вырезки звука из видеофайлов

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
EZ CD Audio Converter
EZ CD Audio Converter

Версия 9.0.4

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AVS Audio Editor
AVS Audio Editor

Версия 8.5.2.529

Программа для редактирования и микширования аудио

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)