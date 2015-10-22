Audio Comparer – программа для обнаружения и удаления дубликатов аудиофайлов.

Главный принцип работы – полная автоматизация процесса сравнения файлов. Преимуществом программы является технология определения повторяющихся мелодий. Audio Comparer не просто находит одинаковые текстовые характеристики аудиофайлов (название, продолжительность, исполнитель, тэги), но и «прослушивает» и запоминает композиции. Происходит полная имитация запоминания музыки человеком, только программа прослушивает музыкальный файл за секунду и способна запомнить и сравнить тысячи мелодий за пару минут.

Audio Comparer – незаменимый инструмент для ценителей и коллекционеров хорошей музыки, который поможет привести аудио-библиотеку в порядок. Программа определяет качество записи дублированных композиций и предоставляет выбор действий пользователю.