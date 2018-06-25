В данном списке представлены программы для замены ardour. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ardour, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ardour.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ardour, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ardour. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ardour, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 16 программ
Версия 7.82
Программа для создания музыки, редактирования и микширования аудио
Версия 26.1.7.5654
Профессиональная программа для создания музыки
Версия 2025.12
Программа для создания и мастеринга музыки
Версия 1.2.2
Программа для создания музыки
Версия 2.1.1
Программа для создания музыки
Версия 4.2
Программа для настройки музыкальных инструментов
Версия 3.3.2
Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио
Версия 5.9.0
Программа для создания музыки
Версия 6.2.1
Программа для созданя и микширования музыки
Версия X4
Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио
Версия 6.0
Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций
Версия 3.0.1
Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)
Версия 8.3.4592
Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов
Версия 10.0.3
Программа для создания и редактирования музыки
Версия 6.8
Создание и обработка музыки
Версия 8.13
Функциональный аудиоредактор