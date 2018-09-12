SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AmpliTube

В данном списке представлены программы для замены AmpliTube. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AmpliTube, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Guitar Rig
Guitar Rig

Версия 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
SunVox
SunVox

Версия 2.1.1

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Renoise
Renoise

Версия 3.3.2

Цифровая звуковая рабочая станция для создания музыки, микширования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ashampoo Music Studio
Ashampoo Music Studio

Версия 7.0.1

Программа для конвертирования и редактирования аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Samplitude Pro
Samplitude Pro

Версия X4

Программа для создания музыки, редактирования и обработки аудио

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
eJay
eJay

Версия 6.0

Программа для создания и аранжировки музыкальных композиций

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
Traktor DJ Studio
Traktor DJ Studio

Версия 3.0.1

Программа для микширования и создания ремиксов (диджеинг)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (40)
Virtual DJ
Virtual DJ

Версия 8.3.4592

Программа для создания музыки и редактирования аудиофайлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ableton Live
Ableton Live

Версия 10.0.3

Программа для создания и редактирования музыки

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
DJ Music Mixer
DJ Music Mixer

Версия 6.8

Создание и обработка музыки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)