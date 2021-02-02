AmpliTube — программа для эмуляции игры на электрогитаре (виртуальный гитарный процессор). При помощи данного приложения музыканты смогут создавать и записывать гитарные композиции практически студийного качества. AmpliTube — платное программное обеспечение, однако существует ознакомительная бесплатная версия с урезанным функционалом. Для работы программы требуется 64-разрядня версия ОС Windows 7 или выше. Интерфейс выполнен на английском языке.

Эмуляция гитарного тракта в программе AmpliTube

Основное предназначение AmpliTube — эмуляция гитарного тракта. Т.е. данная программа способна заменить дорогостоящее студийное оборудование (включая сами гитары), куда относятся всевозможные педали эффектов и даже рэковые процессоры, устройства звукозаписи (микрофоны), усилители звука и т.д.

Не менее важной особенностью программы AmpliTube является ее способность эмуляции окружающего пространства (гитарных кабинетов). Т.е. виртуальный процессор автоматически вносит такие корректировки в звучание инструмента, как если бы гитарист физически находился в одном из гитарных кабинетов. Кроме того, программа AmpliTube при записи композиций способна эмулировать и расположение микрофона (угол, расстояние) относительно источника звука (колонок/динамиков).

Отметим, что AmpliTube можно использовать как самостоятельный гитарный процессор, так и в качестве VTC-плагина, подключаемого к звуковым редакторам, цифровым рабочим станциям, и виртуальным секвенсорам.

Принцип работы и возможности AmpliTube

Если вкратце, гитарный процессор AmpliTube работает примерно по такой схеме:

Захват сигнала с электрогитары, подключенной к компьютеру (неважно, каким образом — через обычный линейный вход встроенной аудиокарты, специально предназначенного аудиопорта внешней аудиокарты либо USB-аудиоинтерфейс).

Обработка полученного аудиосигнала путем его «прогона» через разнообразные аудиофильтры, наложения аудиоэффектов и т.д. Каким именно в итоге получится звук, зависит от выбранных пользователем моделей педалей, усилителей и других виртуальных устройств.

Запись аудиосигнала, во время чего на обработанный ранее звук накладываются дополнительные аудиоэффекты (в зависимости от выбранной модели микрофона, гитарного кабинета, усилителя, виртуальных колонок и т.д.).

Если говорить о функциональных возможностях, то их определяет количество эмулируемой процессором AmpliTube аппаратуры, используемой в гитарном тракте. И в их число входит множество моделей реально существующих гитарных и басовых усилителей, микрофонов, педалей и прочей современной и классической (например, ламповые усилители) аппаратуры с собственными многочисленными настройками. Пользователю доступы и разнообразные VTC-плагины, не привязанные к каким-либо реально существующим устройствам.

Как установить бесплатную версию AmpliTube

На данной странице можно скачать официальный клиент «IK Product Manager», предназначенный для скачивания и установки программного обеспечения от IK Multimedia (разработчик AmpliTube и многих других программ для работы со звуком). Из этого клиента уже можно будет установить последнюю бесплатную версию AmpliTube.