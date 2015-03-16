SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Zoom Player

В данном списке представлены программы для замены Zoom Player. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Zoom Player, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 26 программ

VLC Media Player
VLC Media Player

Версия 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19)
GOM Player
GOM Player

Версия 2.3.123.5393

Видеоплеер с поддержкой всех современных форматов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (9)
SMPlayer
SMPlayer

Версия 26.8.29

Бесплатный мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
KMPlayer
KMPlayer

Версия 2026.7.24.12

Бесплатный видео- и аудиоплеер с широким функционалом

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (19)
5KPlayer
5KPlayer

Версия 6.11

Видео и аудиоплеер с функцией скачивания видероликов с YouTube

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PotPlayer
PotPlayer

Версия 1.7.21997

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Media Player Codec Pack
Media Player Codec Pack

Версия 4.5.8

Мультимедиаплеер со встроенными аудио/видео-кодеками

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BSPlayer
BSPlayer

Версия 2.73

Программа (мультимедиаплеер) для просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Apple QuickTime Player
Apple QuickTime Player

Версия 7.7.9

Медиаплеер от Apple для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)
Light Alloy
Light Alloy

Версия 4.10.2

Мультимедиа-проигрыватель с большим набором возможностей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
ALLPlayer
ALLPlayer

Версия 8.2

Видеопроигрыватель для просмотра видео с субтитрами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
TV Player Classic
TV Player Classic

Версия 1.0.0

Программа для просмотра онлайн-ТВ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
MKV Player
MKV Player

Версия 2.1.23

Плеер для формата MKV

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)
Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC)

Версия 1.7.13

Продвинутый мультимедиа-плеер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Muzabaza Player
Muzabaza Player

Версия 1.0.8.5

Программа для скачивания музыки из интернета

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
AMR Player
AMR Player

Версия 1.3

Программа для проигрывания AMR-форматов и файлов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Total Video Player
Total Video Player

Версия 1.31

Аудио- и видеопроигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
AVS DVD Player
AVS DVD Player

Версия 3.1.1.172

Полнофункциональный программный DVD-плеер.

Оценок пока нет
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
XBMC Media Center
XBMC Media Center

Версия 13.2

Многофункциональный медиацентр для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)