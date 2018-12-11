Zoom Player — приложение для просмотра видеороликов. Утилита поддерживает более 90 форматов файлов. Есть возможность воспроизведения фильмов и клипов с DVD-носителей. Программа поддерживает функцию дистанционного управления контентом с помощью пульта.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP и новее). Для скачивания доступна полностью русская версия программы.

Полная версия Zoom Player

Пользоваться мультимедийным плеером Zoom Player можно абсолютно бесплатно. Доступна возможность покупки лицензии на официальном сайте разработчиков утилиты.

Полная версия распространяется в двух вариантах:

Первая версия — утилита с поддержкой бесплатных обновлений в течение одного года. Стоимость лицензии составляет 2 100 рублей. Вторая версия — плеер с пожизненной поддержкой обновлений утилиты. Стоимость этой лицензии составляет 5 700 рублей.

Основные преимущества платной версии мультимедийного плеера Zoom Player:

поддержка геймпадов от игровых консолей для удаленного управления приложением;

отображение закладок и глав на таймлайне видеоролика;

поддержка форматов HTML и FLASH;

доступ к предрелизным версиям утилиты;

функция создания рингтона для мобильных телефонов.

Плеер Zoom Player

Интерфейс приложения Zoom Player выполнен в стиле «минимализм». В главном окне расположены только основные функции для просмотра видеороликов.

В нижней части интерфейса находится панель управления видео: кнопки для воспроизведения и остановки файла; быстрое переключение медиафайлов; инструмент для открытия видеофайла, который хранится на компьютере. В правом нижнем углу расположены дополнительные функции. Первая кнопка в списке открывает меню опций утилиты.

В этом меню пользователям доступны следующие функции:

Выбор скинов для оформления интерфейса программы Zoom Player. Инструмент для управления станциями. Управление цветом видеоролика. Функция для быстрой навигации. Из этого меню пользователи приложения могут посмотреть список избранных файлов, открыть историю просмотра и список закладок, отредактировать сетевые потоки, загрузить плейлист и т.д. Редактор библиотеки. В этом разделе доступны функции для создания и настройки категорий. Редактор частей. Позволяет создавать закладки на видео. Для этого нужно указать время или номер кадра для перехода к нужной части ролика. Настройки. В этом разделе можно выполнить настройки программы Zoom Player: изменить язык интерфейса и отображение значка плеера в системе, настроить параметры воспроизведения медиафайлов и т.д.

Следующий пункт дополнительных функций в нижней части интерфейса утилиты — это отображение эквалайзера. Этот инструмент используется для настройки звука видеофайлов.

Завершающий элемент нижнего меню — плейлист. При нажатии на эту кнопку в правой части интерфейса откроется новое окно плейлиста. В этот раздел можно добавить несколько файлов для быстрого переключения между ними.