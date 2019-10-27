XMPlay — удобный и простой аудиоплеер, который поддерживает различные форматы мультимедийных файлов: WMA, MP3, WAV, CDA, AIFF, MP1, MP2. Также, программа работает с плейлистами следующих форматов: M3U, WAX, CUE, PLS, ASX. Одна из особенностей утилиты — пользователи могут добавить архив с песнями для воспроизведения — для этого не требуется предварительная распаковка содержимого на компьютер.

Если есть форматы, которые программа XMPlay не может воспроизвести — например, музыкальная композиция или плейлист, — то функционал софта можно расширить с помощью дополнительных плагинов.

Поддерживается функция создания списков воспроизведения; есть встроенный 9-уровневый эквалайзер. При воспроизведении музыкальной композиции, пользователи могут посмотреть подробную информацию о файле: каналы, битрейт, размер, название, текущее месторасположение.

Загрузить программу можно бесплатно. Установка не требуется — достаточно просто распаковать архив с утилитой. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой XMPlay?

После запуска аудиоплеера XMPlay откроется окно «Options and stuff». Здесь можно выполнить первоначальные настройки программы.

Рассмотрим основные разделы, которые потребуются любому пользователю:

Appearance. Здесь выполняются базовые настройки интерфейса. Во-первых, можно изменить оформление интерфейса аудиоплеера. В комплекте с программой нет скинов — их нужно загружать со сторонних сайтов в интернете.

Ниже расположены параметры окна — пользователи могут установить различные лимиты, изменить размер текста, выбрать тип отображения времени, включить или отключить эффекты.

Playlist. Этот раздел в настройках утилиты используется для изменения параметров плейлистов. Например, можно отключить или включить функцию верификации контента при добавлении новых композиций в треклист. Доступна опция автоматического отключения воспроизведения, когда закончится список музыки.

Integration. Здесь отображается список всех поддерживаемых форматов музыкальных композиций и плейлистов. При необходимости, пользователи могут изменить иконку программы; можно активировать опцию, чтобы все расширения для утилиты загружались через браузер Internet Explorer. Также здесь выполняются настройки контекстного меню.

Shortcutcs. В этом разделе можно посмотреть или изменить горячие клавиши для быстрого управления утилитой. Например, shift+P — воспроизведение треков, shift+Pause — остановка.

После выполнения базовых настроек, откроется аудиоплеер XMPlay. В правом окне находится плейлист — здесь отображается список композиций, которые находятся в очереди воспроизведения. Чтобы добавить песни, нажмите на иконку плюса.

Кнопка «Queue» активирует режим воспроизведения треков в порядке очереди. Созданный плейлист можно сохранить в отдельном файле на компьютере, чтобы иметь возможность воспроизвести «сборник композиций» в другое время, или на другом компьютере.

По центру расположены инструменты для управления воспроизведением: старт, стоп, быстрое переключение музыкальной композиции, изменение уровня громкости. В верхней части окна расположена иконка гаечного ключа — это настройки программы XMPlay.

Слева расположен эквалайзер. Здесь пользователи могут настроить качество воспроизведения музыки: изменить уровень басов, отрегулировать низкие и высокие частоты, приглушить шумы. Выбранные параметры можно сохранить на компьютере — для этого следует нажать на иконку дискеты.