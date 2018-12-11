SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги XBMC Media Center

В данном списке представлены программы для замены XBMC Media Center. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на XBMC Media Center, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

JRiver Media Center
JRiver Media Center

Версия 31.0.43

Мультимедиа-проигрыватель для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MediaPortal
MediaPortal

Версия 1.30.0

Мультимедийная программа

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Zoom Player
Zoom Player

Версия 14.4

Бесплатный мультимедиа плеер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)