Важно! Программа XBMC Media Center теперь переименована в KODI. Рекомендуем скачивать актуальные версию на нашем сайте.

XBMC Media Center — программа для управления мультимедийными файлами и функциональный помощник в создании домашнего кинотеатра. Проигрыватель обладает мощными инструментами для обработки графики, видео и аудио-компонентов.

Основные функции XBMC Media Center:

Проигрывание и редактирование файлов на ПК и внешних носителях: дисках или карт памяти.

Дополнительное приложение для использования компьютера в качестве домашнего кинотеатра.

Удобное оформление программы, созданное для быстрой навигации по меню.

Поддержка медиаплагинов.

Широкий форматный диапазон графических, звуковых и видео-форматов.

Программа XBMC Media Center представлена на русском языке и совместима с Windows 11, 10, 8.1, 8 и 7.